POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Drama u Sarajevu: Pucao u naselju Buća Potok, pa uhapšen

MUP KS: Jedna osoba uhapšena. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

11.2.2026

U sarajevskoj općini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijskoj upravi Novi Grad u 21.30 sati prijavljeno je da je u ulici Adema Buće nepoznati muškarac upotrijebio oružje.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su operativnim radom locirali i pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je pucao.

- Operativnim radom na terenu, policijski službenici su pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je upotrijebio vatreno oružje i on je trenutno pod kontrolom policijskih službenika - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Više informacija o okolnostima događaja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i daljnje istrage.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
