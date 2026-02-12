Velika akcija policije: Uhapšen državljanin Hrvatske, zaplijenjeno više od kilogram marihuane

A. O.

12.2.2026

Banjalučka policija realizovala je operativnu akciju „Blok“, koja je usmjerena na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u okviru koje je uhapšen D.S. iz Hrvatske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izvršen je pretres stana koji je navedeni koristio tokom privremenog boravka u Banja Luci.

Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

U toku je kriminalistička obrada D.S. koji će danas nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

