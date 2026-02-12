Drama u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, ima povrijeđenih

Prema prvim informacijama ima povrijeđenih i ekipe Hitne službe su na terenu.

Tramvaj je iskočio iz šina u blizini Mašinske škole u Sarajevu, saznaje portal "Avaza".

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, tramvaj je izletio iz šina.

- Upućene su kolege i hitna pomoć na teren - rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra.