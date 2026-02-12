Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKA NESREĆA

Drama u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, ima povrijeđenih

Upućene su kolege i hitna pomoć na teren, rečeno je za "Avaz"

Tramvaj iskočio iz šina. Avaz

M. Pekušić

12.2.2026

Tramvaj je iskočio iz šina u blizini Mašinske škole u Sarajevu, saznaje portal "Avaza".

Prema prvim informacijama ima povrijeđenih i ekipe Hitne službe su na terenu.

Sa lica mjesta. Avaz

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, tramvaj je izletio iz šina.

- Upućene su kolege i hitna pomoć na teren - rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra. 

# TRAMVAJ
# GRAS
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.