Stravični detalji nesreće u Sarajevu: Povrijeđeni prevezeni na ukazivanje pomoći, ima mrtvih?

Glavna saobraćajnica je zatvorena i postavljene su žute trake, a vozila sa glavne ceste se preusmjeravaju ka alternativnim pravcima.

Prema nezvaničnim informacijama s terena, jedna osoba je smrtno stradala.

Tramvaj je danas iskočio iz šina kod Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Nastao je saobraćajni kolaps, a na terenu je, kako javlja reporterka „Avaza“ osam policijskih vozila.

Na terenu su i vatrogasci i služba Hitne medicinske pomoći.

Podsjetimo, kako je rečeno za "Avaz" iz MUP-a KS, tramvaj je izletio iz šina.

- Upućene su kolege i hitna pomoć na teren - kazali su iz policije za "Avaz" iz Operativnog centra.

Prema našim informacijama, jedan mladić je uspio preskočiti ogradu kada je tramvaj iskakao iz šina i on je preživio.

Povrijeđeni su odvezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.