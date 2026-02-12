Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Stravični detalji nesreće u Sarajevu: Povrijeđeni prevezeni na ukazivanje pomoći, ima mrtvih?

Na terenu su i vatrogasci i služba Hitne medicinske pomoći

Sa mjesta nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+8
M. Pekušić

12.2.2026

Tramvaj je danas iskočio iz šina kod Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Prema nezvaničnim informacijama s terena, jedna osoba je smrtno stradala.

Glavna saobraćajnica je zatvorena i postavljene su žute trake, a vozila sa glavne ceste se preusmjeravaju ka alternativnim pravcima.

Nastao je saobraćajni kolaps, a na terenu je, kako javlja reporterka „Avaza“ osam policijskih vozila.

Na terenu su i vatrogasci i služba Hitne medicinske pomoći.

Podsjetimo, kako je rečeno za "Avaz" iz MUP-a KS, tramvaj je izletio iz šina.

- Upućene su kolege i hitna pomoć na teren - kazali su iz policije za "Avaz" iz Operativnog centra.

Prema našim informacijama, jedan mladić je uspio preskočiti ogradu kada je tramvaj iskakao iz šina i on je preživio.

Povrijeđeni su odvezeni na ukazivanje ljekarske pomoći. 

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.