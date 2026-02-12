Iz GRAS-a za "Avaz": Uzrok nesreće još nije poznat, možemo potvrditi navode iz medija

Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu kod Zemaljskog muzeja BiH kada je tramvaj iskočio iz šina.

Dvije osobe su povrijeđene. Ovim povodom kontaktirali smo i GRAS.

- U ovom momentu nemamo više informacija od onih koje su do sad objavljene. Mi ćemo se svakako oglasiti po tom pitanju kada budemo imali više informacija. Sve ovo što se moglo do sad čuti u medijima, možemo potvrditi – rečeno je za „Avaz“.

Uzrok nesreće im nije poznat, kažu iz GRAS-a.

Iako smo pokušali stupiti u kontakt s direktorom GRAS-a, na pozive nije odgovarao.

Podsjećamo, ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija su na terenu.