Oglasilo se Tužilaštvo KS o stravičnoj nesreći: Uviđaj u toku, angažirani vještaci

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se danas nakon stravične nesreće koja se dogodila u Sarajevu, nakon što je jedna osoba smrtno stradala.

- Počeo je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke. Po okončanja uviđajnih radnji, bit će poznato više informacija – potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Podsjećamo, nesreća se dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina. Dvije osobe su povrijeđene. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen.