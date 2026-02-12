Video / Dok traje uviđaj tragične nesreće u Sarajevu, žena pozirala za fotografa

Prema nezvaničnim informacijama s terena, jedna osoba je smrtno stradala. Glavna saobraćajnica je zatvorena i postavljene su žute trake, a vozila sa glavne ceste se preusmjeravaju ka alternativnim pravcima.

Tramvaj je danas iskočio iz šina kod Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Međutim, pored toga što je jedno lice poginulo, saobraćaj obustavljen, te veliki broj građana povrijeđen, postoje i oni koji su ovu situaciju iskoristili kako bi odradili što bolje fotografije i videosnimke.

Da smo postali ljudi bez imalo savjesti, pokazuje i činjenica da u trenutku tragedije zatvorenu saobraćajnicu ljudi koriste za snimanje sadržaja za Instagram.