Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRAMOTNO

Video / Dok traje uviđaj tragične nesreće u Sarajevu, žena pozirala za fotografa

Međutim, pored toga što je jedno lice poginulo postoje i oni koji su ovu situaciju iskoristli za fotografisanje

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Eldar Abaz

12.2.2026

Tramvaj je danas iskočio iz šina kod Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Prema nezvaničnim informacijama s terena, jedna osoba je smrtno stradala. Glavna saobraćajnica je zatvorena i postavljene su žute trake, a vozila sa glavne ceste se preusmjeravaju ka alternativnim pravcima.

Međutim, pored toga što je jedno lice poginulo, saobraćaj obustavljen, te veliki broj građana povrijeđen, postoje i oni koji su ovu situaciju iskoristili kako bi odradili što bolje fotografije i videosnimke.

Da smo postali ljudi bez imalo savjesti, pokazuje i činjenica da u trenutku tragedije zatvorenu saobraćajnicu ljudi koriste za snimanje sadržaja za Instagram.

# POLICIJA
# MARJIN DVOR
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.