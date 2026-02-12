Feraget za "Avaz" o nesreći u Sarajevu: Ako nije bilo sabotaže, odgovornost je na onome ko održava tramvaje

To su činjenice koje mora utvrditi vještak mašinske struke, a po potrebi i drugi stručnjaci. Tek na osnovu njihovog nalaza može se govoriti o konkretnoj krivičnoj ili građanskoj odgovornosti, ističe Feraget

Zerina Voloder

12.2.2026

Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, a nekoliko je povrijeđenih. 

Advokat Ifet Feraget za "Avaz" ističe da će ključna pitanja odgovornosti biti poznata tek nakon završetka istrage i nalaza stručnih vještaka.

Naglašava da se u ovom slučaju radi o djelatnosti koja po svojoj prirodi spada u opasne djelatnosti, što nosi i poseban režim odgovornosti.


– GRAS je pravno lice koje obavlja javni prijevoz i kao takvo snosi odgovornost za sigurnost putnika i građana. Ako se isključe eventualne okolnosti poput diverzije, sabotaže ili namjernog djelovanja trećih lica, odgovornost se primarno veže za onoga ko upravlja sistemom i ko je zadužen za održavanje i tehničku ispravnost vozila – pojašnjava Feraget.

Prema njegovim riječima, ključno će biti utvrditi da li je do iskakanja tramvaja došlo usljed tehničkog kvara (poput pucanja opruge ili drugog mehaničkog oštećenja), propusta u održavanju, lošeg stanja šina ili eventualne greške u upravljanju.

– To su činjenice koje mora utvrditi vještak mašinske struke, a po potrebi i drugi stručnjaci. Tek na osnovu njihovog nalaza može se govoriti o konkretnoj krivičnoj ili građanskoj odgovornosti – ističe on.Feraget dodaje da u slučajevima gdje postoji smrtni ishod i više povrijeđenih osoba, Tužilaštvo po službenoj dužnosti provodi istragu kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja ili drugo krivično djelo.

Ključ problema u ovom slučaju, prema njegovim riječima, jeste pitanje: da li je tragedija mogla biti spriječena i da li je sistem održavanja i kontrole bio adekvatan.

Tačan uzrok nesreće bit će poznat nakon uviđaja i stručnog vještačenja.

# NESREĆA
# IFET FERAGET
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
