Feraget za "Avaz" o nesreći u Sarajevu: Ako nije bilo sabotaže, odgovornost je na onome ko održava tramvaje

Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, a nekoliko je povrijeđenih.
Advokat Ifet Feraget za "Avaz" ističe da će ključna pitanja odgovornosti biti poznata tek nakon završetka istrage i nalaza stručnih vještaka.
Naglašava da se u ovom slučaju radi o djelatnosti koja po svojoj prirodi spada u opasne djelatnosti, što nosi i poseban režim odgovornosti.
– GRAS je pravno lice koje obavlja javni prijevoz i kao takvo snosi odgovornost za sigurnost putnika i građana. Ako se isključe eventualne okolnosti poput diverzije, sabotaže ili namjernog djelovanja trećih lica, odgovornost se primarno veže za onoga ko upravlja sistemom i ko je zadužen za održavanje i tehničku ispravnost vozila – pojašnjava Feraget.
Prema njegovim riječima, ključno će biti utvrditi da li je do iskakanja tramvaja došlo usljed tehničkog kvara (poput pucanja opruge ili drugog mehaničkog oštećenja), propusta u održavanju, lošeg stanja šina ili eventualne greške u upravljanju.
– To su činjenice koje mora utvrditi vještak mašinske struke, a po potrebi i drugi stručnjaci. Tek na osnovu njihovog nalaza može se govoriti o konkretnoj krivičnoj ili građanskoj odgovornosti – ističe on.Feraget dodaje da u slučajevima gdje postoji smrtni ishod i više povrijeđenih osoba, Tužilaštvo po službenoj dužnosti provodi istragu kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja ili drugo krivično djelo.
Ključ problema u ovom slučaju, prema njegovim riječima, jeste pitanje: da li je tragedija mogla biti spriječena i da li je sistem održavanja i kontrole bio adekvatan.
Tačan uzrok nesreće bit će poznat nakon uviđaja i stručnog vještačenja.