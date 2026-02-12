Djevojci (17) koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu amputirana noga

Djevojci, koja je 2009. godište amputirana je noga usljed tramvajske nesreće koja se dogodila u Sarajevu, a u kojoj ima poginulih.
U stravičnoj nesreći na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja poginula je jedna osoba, a više ih je povrijeđeno.
TRAGEDIJA
Djevojka (2009) je trenutno u operacionoj sali u Općoj bolnici u Sarajevu
Sa mjesta nesreće. Avaz
Nesreća se dogodila danas prijepodne na području Općine Centar kada je tramvaj iskočio iz šina.
