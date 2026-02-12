Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUDSKI VJEŠTAK

Ševal Kovačević o mogućim uzrocima nesreće u Sarajevu za "Avaz": Dva faktora su mogla dovesti do ove nesreće

Kazao nam je da je prije petnaestak godina na istom mjestu radio na utvrđivanju uzroka nesreće u kojoj je povrijeđeno 15 osoba

Kovačević: Dva faktora. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.2.2026

Jedna osoba je poginula u nesvakidašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, nakon iskakanja tramvaja iz šina, dok su, prema raspoloživim informacijama, četiri osobe zadobile povrede. 

Sudski vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević kazao nam je da je prije petnaestak godina na istom mjestu radio na utvrđivanju uzroka nesreće u kojoj je povrijeđeno 15 osoba, ali da je tada u pitanju bio drugi uzrok – pogrešno prebačena skretnica, što je izazvalo direktan sudar dva tramvaja.

- Na osnovu onog što se u medijima moglo vidjeti s lica mjesta, preliminarno mogu govoriti da je ovdje u pitanju spoj dva faktora koja su mogla dovesti do saobraćajne nesreće. Broj jedan je neprilagođena brzina tramvaja, jer je tamo, koliko znam, ograničenje 10 kilometara na sat. Ako su bandaže točkova, koje leže na šinama, bile oštećene, ako je bilo lufta, odnosno zazora u obrtnom postolju, to je moglo da dovede čak i do loma osovine, moglo je i to je izazvati nesreću, ali da je bila manja brzina, posljedice bi bile manje – kazao nam je Kovačević.

Ističe da tramvaj u stajalište mora ući prilagođenom brzinom, ali da po posljedicama, oštećenjima stajališta zaključuje da je bila u pitanju veća brzina.

- Tramvaj je iskočio sa šina i udario sa strane u stajalište, a imajte u vidu da tamo ima betonska cokla, koja je podignuta od nivoa šina i služi kao platforma za ulaz putnika. Prema tome, jeste bila povećana brzina i ovo je došlo uz ove faktore, ukoliko se utvrdi da je postojalo oštećenje bandaža točkova koje nisu mogle da održe sile prijanjanja na licu mjesta – ističe Kovačević.

# NESREĆA
# ŠEVAL KOVAČEVIĆ
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# GRAS
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.