Ševal Kovačević o mogućim uzrocima nesreće u Sarajevu za "Avaz": Dva faktora su mogla dovesti do ove nesreće

Jedna osoba je poginula u nesvakidašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, nakon iskakanja tramvaja iz šina, dok su, prema raspoloživim informacijama, četiri osobe zadobile povrede.

Sudski vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević kazao nam je da je prije petnaestak godina na istom mjestu radio na utvrđivanju uzroka nesreće u kojoj je povrijeđeno 15 osoba, ali da je tada u pitanju bio drugi uzrok – pogrešno prebačena skretnica, što je izazvalo direktan sudar dva tramvaja.

- Na osnovu onog što se u medijima moglo vidjeti s lica mjesta, preliminarno mogu govoriti da je ovdje u pitanju spoj dva faktora koja su mogla dovesti do saobraćajne nesreće. Broj jedan je neprilagođena brzina tramvaja, jer je tamo, koliko znam, ograničenje 10 kilometara na sat. Ako su bandaže točkova, koje leže na šinama, bile oštećene, ako je bilo lufta, odnosno zazora u obrtnom postolju, to je moglo da dovede čak i do loma osovine, moglo je i to je izazvati nesreću, ali da je bila manja brzina, posljedice bi bile manje – kazao nam je Kovačević.