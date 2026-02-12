Iz KCUS-a za "Avaz": Na Kliniku urgentne medicine primljena su tri pacijenta

U Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) primljena su tri pacijenta povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u blizini Zemaljskog muzeja, potvrđeno je za portal "Avaza" iz KCUS-a .
Pacijenti su primljeni na Kliniku urgentne medicine (KUM).
- Klinički centar Univerziteta u Sarajevu postupa u skladu sa važećim zakonima Bosne i Hercegovine, uključujući Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH, kao i relevantne etičke i profesionalne standarde.
Podaci o zdravstvenom stanju pacijenata predstavljaju strogo povjerljive medicinske informacije i mogu se saopćavati isključivo uz izričitu saglasnost pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, te nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.
KCUS neće objavljivati identitet, detalje povreda niti druge informacije koje bi mogle dovesti do identifikacije pacijenata, osim u obimu koji je nužan radi tačnog i odgovornog informisanja javnosti.
Poštivanje dostojanstva, privatnosti i prava pacijenata ostaje prioritet u svim okolnostima, uključujući i situacije od povećanog interesa javnosti - naveli su iz KCUS-a za "Avaz".