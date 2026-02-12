Utvrđen identitet osobe stradale u tramvajskoj nesreći u Sarajevu: Život izgubio mladić od 23 godine

U današnjoj tramvajskoj nesreći život je izgubio muškarac rođen 2003. godine, a njegov identitet je utvrđen, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe. Kako je ranije objavljeno, sedamnaestogodišnjoj djevojci amputirana je noga usljed zadobijenih povreda.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo saopćeno je da će uviđaj povodom nesreće koja se dogodila na području općine Centar biti nastavljen i sutra.

- Uviđaj se radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke. Bit će provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama - naveli su iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.