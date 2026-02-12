SARAJEVO

Izvučeno tijelo muškarca koji je stradao u stravičnoj tramvajskoj nesreći

Sarajevo: Izvučeno tijelo stradalog. Avaz

M. Až.

12.2.2026

U današnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu život je izgubio muškarac rođen 2003. godine, a njegov identitet je utvrđen, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Tijelo stradalog muškarca izvučeno je s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe. Kako je ranije objavljeno, sedamnaestogodišnjoj djevojci amputirana je noga usljed zadobijenih povreda.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

