Video / Istražitelji označavaju mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka

Nadležne institucije nastavljaju prikupljanje svih relevantnih podataka kako bi se utvrdile okolnosti ove teške nesreće

Piše: Evelin Trako

12.2.2026

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Nakon što je s mjesta nesreće izvučeno tijelo mladića koji je izgubio život, na lice mjesta su stigle dizalice koje će biti angažovane na uklanjanju tramvaja sa saobraćajnice. Za sada uklanjanje još nije započelo, a ekipe na terenu vrše pripreme i osiguravaju prostor kako bi rad protekao sigurno.

Istražitelji su označili mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka, dok nadležne institucije nastavljaju prikupljanje svih relevantnih podataka kako bi se utvrdile okolnosti ove teške nesreće.

# SARAJEVO
# BIH
