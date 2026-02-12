Video / Istražitelji označavaju mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Nakon što je s mjesta nesreće izvučeno tijelo mladića koji je izgubio život, na lice mjesta su stigle dizalice koje će biti angažovane na uklanjanju tramvaja sa saobraćajnice. Za sada uklanjanje još nije započelo, a ekipe na terenu vrše pripreme i osiguravaju prostor kako bi rad protekao sigurno.

Istražitelji su označili mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka, dok nadležne institucije nastavljaju prikupljanje svih relevantnih podataka kako bi se utvrdile okolnosti ove teške nesreće.