Video / Istražitelji označavaju mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Nadležne institucije nastavljaju prikupljanje svih relevantnih podataka kako bi se utvrdile okolnosti ove teške nesreće
Nakon što je s mjesta nesreće izvučeno tijelo mladića koji je izgubio život, na lice mjesta su stigle dizalice koje će biti angažovane na uklanjanju tramvaja sa saobraćajnice. Za sada uklanjanje još nije započelo, a ekipe na terenu vrše pripreme i osiguravaju prostor kako bi rad protekao sigurno.
Istražitelji su označili mjesto gdje je tramvaj počeo ispadati s kolosijeka, dok nadležne institucije nastavljaju prikupljanje svih relevantnih podataka kako bi se utvrdile okolnosti ove teške nesreće.
