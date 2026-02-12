Vozač tramvaja smrti prebačen u KCUS nakon nesreće: Čeka na ispitivanje kod psihijatra, u stanju je šoka

Naime, tramvaj se kretao iz smjera Željezničke stanice prema Baščaršiji i na uključenju na glavnu saobraćajnicu prošao je kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici

Piše: Evelin Trako

12.2.2026

U teškoj nesreći koja se desila danas u Sarajevu stradao je mladić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetnica, koja je životno ugrožena.

Naime, tramvaj se kretao iz smjera Željezničke stanice prema Baščaršiji i na uključenju na glavnu saobraćajnicu prošao je kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Sudeći prema snimku, svemu je kumovala neprilagođena brzina, no da li je razlog toga nemarnost vozača ili tehnički kvar, utvrdit će istraga.

Prema informacijama "Avaza", vozač se trenutno nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje čeka na ispitivanje kod psihijatra.

Kako saznaje "Avaz", on je u stanju šoka.

Nije poznato da li je do ovog trenutka vozač tramvaja ispitan ili će se to naknadno uraditi.

# SARAJEVO
# MUP KS
Popularno
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.