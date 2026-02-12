Video / Nakon višesatne blokade zbog stravične tramvajske nesreće: Pušten saobraćaj u smjeru Ilidže

Jedna osoba je poginula, a četiri povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, nakon što je iz još nepoznatih razloga tramvaj iskočio iz šina

Nakon što je s mjesta nesreće izvučeno tijelo mladića koji je izgubio život, na lice mjesta su stigle dizalice koje će biti angažovane na uklanjanju tramvaja sa saobraćajnice.

Zbog nesreće saobraćaj je bio blokiran, a policija je preusmjeravala vozila. Saobraćaj u smjeru Ilidže je sada pušten i normalizovan.