Video / Počelo uklanjanje tramvaja smrti s mjesta nesreće

Na glavnoj gradskoj sarajevskoj saobraćajnici, gdje se danas dogodila tragična saobraćajna nesreća u kojoj je 23-godišnji mladić izgubio život, u toku su pripreme za uklanjanje tramvaja koji je iskočio iz šina.
DIZALICE NAMONTIRANE
Na terenu su teške mašine i dizalice koje će podići tramvaj, nakon čega će biti prevezen u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.
Tramvaj će, kako je ranije saopćeno iz Tužilaštva KS, biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove tragične nesreće.
U međuvremenu, iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je saobraćaj pušten u pravcu od Baščaršije prema Ilidži, dok se normalizacija saobraćaja u suprotnom smjeru očekuje nakon uklanjanja tramvaja. Podsjetimo, nakon nesreće saobraćaj je bio obustavljen od Pofalića do SCC-a i odvijao se zaobilaznim ulicama.
