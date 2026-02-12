Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIZALICE NAMONTIRANE

Video / Počelo uklanjanje tramvaja smrti s mjesta nesreće

Na terenu su teške mašine i dizalice koje će podići tramvaj, nakon čega će biti prevezen u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.

Dizalice namontirane. Avaz

Piše: Evelin Trako

12.2.2026

Na glavnoj gradskoj sarajevskoj saobraćajnici, gdje se danas dogodila tragična saobraćajna nesreća u kojoj je 23-godišnji mladić izgubio život, u toku su pripreme za uklanjanje tramvaja koji je iskočio iz šina.

Na terenu su teške mašine i dizalice koje će podići tramvaj, nakon čega će biti prevezen u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.

Tramvaj će, kako je ranije saopćeno iz Tužilaštva KS, biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove tragične nesreće.

U međuvremenu, iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je saobraćaj pušten u pravcu od Baščaršije prema Ilidži, dok se normalizacija saobraćaja u suprotnom smjeru očekuje nakon uklanjanja tramvaja. Podsjetimo, nakon nesreće saobraćaj je bio obustavljen od Pofalića do SCC-a i odvijao se zaobilaznim ulicama.

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.