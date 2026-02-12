Video / Počelo uklanjanje tramvaja smrti s mjesta nesreće

Na glavnoj gradskoj sarajevskoj saobraćajnici, gdje se danas dogodila tragična saobraćajna nesreća u kojoj je 23-godišnji mladić izgubio život, u toku su pripreme za uklanjanje tramvaja koji je iskočio iz šina.

Na terenu su teške mašine i dizalice koje će podići tramvaj, nakon čega će biti prevezen u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.

Tramvaj će, kako je ranije saopćeno iz Tužilaštva KS, biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove tragične nesreće.