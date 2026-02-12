Tukli je, čupali za kosu, drogirali, pa silovali: Gledao sam drogu na stolu, moj sin treba na liječenje

Prisutnima se obratio Aganović, koji je govorio o poznanstvu s djevojkom s kojom je bio u vezi, čiji identitet nećemo otkrivati. Riječ je o djevojci, koja je, kako se navodi u optužnici, silovana. Aganović je rekao da je poznaje od 2024. godine, te je potvrdio da su bili u vezi.

Suđenje Benjaminu Aganoviću, Aladinu Hajdareviću i Nerminu Dizdareviću nastavljeno je jučer u Kantonalnom sudu u Sarajevu, kojem su sva trojica prisustvovali zajedno sa svojim advokatima. Aganović je optužen da je počinio krivična djela narušavanje nepovredivosti doma, protupravno lišenje slobode, silovanje i neovlašteno optičko snimanje. Hajdarević je optužen za krivična djela narušavanje nepovredivosti doma, protupravno lišenje slobode i silovanje, dok je Dizdarević opužen za krivično djelo silovanje.

Kazao je kako su se zajedno drogirali i družili s osobama koje su bile sklone konzumiranju narkotika. Istakao je kako je radio u radionici u Hadžićima, a njegova djevojka je bila zaposlena kao konobarica. Kada ne bi imali novaca, finansirao ih je njegov otac. Aganović kaže da su živjeli zajedno, te su 24. januara prošle godine imali ročište na Sudu, a vezano za drugi predmet. Nakon ročišta su otišli u Skenderiju, gdje njegov otac ima radnju, kako bi uzeli novac od njega.

Nakon Skenderije, kazao je da su otišli u stan kod njegove djevojke. Tu je, kako navodi, bio 32 sata, a potom je otišao negdje drugdje prespavati. Dan kasnije, čuo se s Aladinom i zajedno su otišli u stan kod Benjaminove djevojke, gdje je bio 2-3 sata. Saznao je da ga policija traži, ali, kako kaže, nije znao zbog čega, te je jučer negirao krivično djelo silovanje.

Zajedno se drogirali

Benjaminov otac Mirsad Aganović svjedočio je jučer na Sudu te je ukazao da je njegovom sinu potrebna pomoć ljekara. Kada je riječ o odnosu Benjamina i spomenute djevojke, naveo je kako je upoznat da su bili u vezi dvije-tri godine, te je čak ta djevojka stanovala kod njih povremeno. On ih je finansirao, plaćao im je režije i hranu.

Na pitanje Senada Dupovca, advokata prvooptuženog, šta su djevojka i Benjamin radili, odgovorio je da su se njih dvoje drogirali.

- Gledao sam drogu na stolu. Vidim kada je neko pod utjecajem – navodi njegov otac.

Osvrnuo se na događaj koji je ranije spominjao Aganović. Tog dana se sastao s njim u Skenderiji, ali je Benjaminova djevojka, kako je kazao, ranije otišla jer ju je majka, valjda, zvala na telefon. Dao mu je 50 KM i Benjamin je, kako otac pretpostavlja, otišao ka djevojci u stan. Tokom perioda dok su živjeli u kući kod njega u posebno odvojenom stanu, otac Benjamina kaže da nije čuo svađe između njegovog sina i te djevojke. Aganović je izjavio kako je njegov sin bio uzoran sve do 12 godine, dobijao je mnoga priznanja, ali ga je onda ulica „uzela“ pod svoje. Također, istakao je da je Benjamina u više navrata vodio ljekarima kako bi se izliječio od narkotika, koje je počeo konzumirati sa 15-16 godina. Benjamin se, prema riječima oca, liječio u Jagomiru i na Sokocu.

- Ljudi su na Sudu mislili da ja hoću da ga spasim, ja hoću da se on liječi. Kad izađe iz bolnice, on bude dobar i onda ga nazove neki drug „haj' da zapalimo“, „da povučeš“. Ovo je teška bolest. Kad dođe s odsluženja kazne, bude dobar, ja mu kažem: „Nemoj, sine“ i on kaže: „Tata, ja neću više.“ On opet za 15 dana uzima. Meni ostaje da se ubijem, ali ni to nije rješenje. Narkomanija je bolest. Njemu treba pomoć – kaže neutješni otac.

Bisera Ćerimagić jučer je također svjedočila, te je opisala susret s Benjaminom i njegovom djevojkom u Skenderiji, potvrdivši navode da se samo s Mirsadom sastao Benjamin, a da je njegova djevojka otišla.

- Dva dana nakon toga otvorila sam portale i vidjela da je uhapšen zbog silovanja – rekla je Ćerimagić između ostalog.

Sadržaj optužnice

Aganović se tereti da je nakon održanog ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu u kojem je bio optužen za trgovinu narkoticima s oštećenom u ovom slučaju, tražio od nje da prezme odgovornost na sebe, prijeteći joj više puta. Nakon što je odbila, 25. januara 2025. godine, u poslijepodnevnim satima, Aganović i Hajdarević su provalili u stan u kojem je živjela. Tukli su je, čupali za kosu, drogirali, a potom i silovali. Optuženi Aganović je sve snimio mobitelom. Tokom noći u stan je došao i optuženi Nermin Dizdarević koji ju je također silovao. Dan nakon, oštećena je uspjela pobjeći iz stana, trčeći prema naselju Pejton, pri čemu joj je pomoć pružila nepoznata prolaznica.