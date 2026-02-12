Video / Pogledajte kako je podignut tramvaj na kamion

Na glavnoj gradskoj sarajevskoj saobraćajnici, gdje se danas dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je 23-godišnji mladić izgubio život, tramvaj koji je iskočio iz šina uspješno je uklonjen sa ceste.

Na terenu su angažovane dizalice i teške mašine koje su podigle tramvaj, postavile ga na kamion koji će ga prevesti u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.

Iz Tužilaštva KS ranije je saopćeno da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.