Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Pogledajte kako je podignut tramvaj na kamion

Na terenu su angažovane dizalice i teške mašine koje su podigle tramvaj, postavile ga na kamion koji će ga prevesti u krug GRAS-a

S lica mjesta. E. Trako/Avaz

Piše: Evelin Trako

12.2.2026

Na glavnoj gradskoj sarajevskoj saobraćajnici, gdje se danas dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je 23-godišnji mladić izgubio život, tramvaj koji je iskočio iz šina uspješno je uklonjen sa ceste.

Na terenu su angažovane dizalice i teške mašine koje su podigle tramvaj, postavile ga na kamion koji će ga prevesti u krug GRAS-a, gdje će sutra biti nastavljen uviđaj.

Iz Tužilaštva KS ranije je saopćeno da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.