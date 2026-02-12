"Avaz" saznaje: Vozač tramvaja smrti se nalazi u MUP-u KS, otkrivamo dio izjave koju je dao policiji

Vozač tramvaja koji je izazvao nesreću u centru Sarajeva nalazi se na ispitivanju u MUP-u KS, saznaje portal "Avaza".

Kako smo ranije objavili, on je bio u KCUS-u na pregledu kod psihijatra nakon same nesreće.

U MUP-u KS je, prema informacijama "Avaza", rekao da se otvorio semafor, da je nakon toga dao vožnju, da se onda "desilo šta se desilo" i da se toliko može sjetiti o tom događaju.

Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole je iskočio iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.