Video / Nakon višesatne pripreme: Tramvaj smrti odvezen sa saobraćajnice u Sarajevu

Nakon višesatne pripreme sa glavne saobraćajnice je odvezen tramvaj smrti koji je danas izazvao jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao 23-godišnji mladić.

Osim stradalog mladića, četiri osobe su povrijeđene, a među njima i maloljetna tinejdžerka koja je životno ugrožena.

Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a pri uključenju na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole iskočio je iz šina.

Nakon toga je tramvaj prošao kroz autobusko stajalište i završio na saobraćajnici.