Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U tramvajskoj nesreći u Sarajevu danas je poginuo mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, koji je studirao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine

Erdoan Morankić. Facebook/Armin Durgut/Pixsell

M. Až.

12.2.2026

U tramvajskoj nesreći u Sarajevu danas je poginuo mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, koji je studirao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih smo došli boravio je u Studentskom domu Nedžarići.

U trenutku nesreće, Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice naglo izletio iz šina i sručio se na stanicu na kojoj su se nalazili putnici.

Morankić je preminuo na mjestu nesreće, dok su pored njega povrijeđene još četiri osobe.

Jedna od povrijeđenih je 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i koja je smještena u Opću bolnicu u Sarajevu.

Ostalo troje povrijeđenih prebačeno je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali njihovo trenutno zdravstveno stanje nije poznato. Svi povrijeđeni nalazili su se na tramvajskoj stanici u trenutku nesreće.

# SARAJEVO
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.