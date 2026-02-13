Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Djevojci kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće, još uvijek se bore za život

Tokom noći i jutra nastavljen intenzivan reanimacioni tretman i terapija, potvrdio je direktor Opće bolnice

Mjesto nesreće. Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

13.2.2026

U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je djevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za "Avaz" njoj se ljekari još uvijek bore za život.

- Pacijent i dalje u izuzetno teškom opštem stanju. Tokom noći i jutra nastavljen intenzivan reanimacioni tretman i terapija - potvrdio je direktor Opće bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe. 

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

# NESREĆA
# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.