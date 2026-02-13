Video / Jutro poslije nezapamćene nesreće: Tragovi točkova tramvaja na trotoaru

Sarajevo je obavijeno tugom nakon nezapamćene nesreće u kojoj je tramvaj koji se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole iskočio iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

U nesreći je preminuo mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima je maloljetnica kojoj je amputirana noga.

Tužilaštvo KS ranije je saopćilo da će tramvaj biti podvrgnut vještačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće, a vozač je ispitan u prostorijama MUP-a KS.