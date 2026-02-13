Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO BIH

Podignuta optužnica za koruptivno kazneno djelo protiv rukovodećeg carinskog djelatnika

On se tereti da je kao carinski djelatnik-vođa carinskog referata na GP Vitine

Podignuta optužnica za koruptivno kazneno djelo protiv rukovodećeg carinskog djelatnika. FENA

FENA

13.2.2026

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dizdarević Sabahudina zv.”Dino”, rođenog 1970. godine u Sarajevu.

On se tereti da je kao carinski djelatnik-vođa carinskog referata na GP Vitine, unosio neistinite podatke u službene evidencije Uprave za indirektno - neizravno oporezivanje (UIO BiH), te na taj način za sebe ishodio nezakonite uplate iz budžeta u iznosu od 79.036,74 KM.

Na navedeni način optuženi je stekao nezakonitu imovinsku korist i oštetio budžet BiH za navedeni iznos. Tereti se da je počinio kazneno djelo- prevara u službi iz članka 222. KZ BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

# OPTUŽNICA
# TUŽILAŠTVO
# BIH
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.