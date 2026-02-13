Mom sinu su dali terapiju koja ga je dovela do životne opasnosti

Redakciji „Dnevnog avaza“ obratila se Amra Avdić, majka mladića Adina Čelikovića (20), za kojeg tvrdi da je nesavjesno liječen na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Prema našim informacijama, Čeliković je primljen 25. januara 2026. godine u JZU UKC Tuzla – Klinika za interne bolesti, na Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu.

Predinfarktno stanje

Avdić je samohrana majka 20-godišnjeg sina, djeteta s dijagnozama i epilepsijom. Smatra da je njen sin nesavjesno liječen, što je, kako kaže, dovelo do životno ugrožavajućeg stanja njenog djeteta.

- Moj sin je od 2017. godine bio na stabilnoj terapiji propisanoj od ljekara u Njemačkoj, pod kojom je njegovo stanje bilo kontrolisano. Ima dugogodišnju epilepsiju i redovno je koristio antiepileptičku terapiju. Tokom bolničkog liječenja uvedeni su antipsihotici, uključujući Olanzapin, uprkos poznatoj dijagnozi epilepsije. Nakon uvođenja ove terapije došlo je do naglog i dramatičnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Moj sin je razvio neuroleptički maligni sindrom, došlo je do zastoja rada bubrega, stanja pred infarkt, te je hitno prebačen na Jedinicu intenzivne njege, gdje se nalazi već treću sedmicu u izuzetno teškom i životno ugrožavajućem stanju, bez adekvatne reakcije. I tokom boravka na intenzivnoj njezi imao je epileptične napade – istakla je Avdić za naš medij.

Odbijen prijem

Dodaje da posebno zabrinjava činjenica da je, uprkos teškom neurološkom stanju i epileptičnim napadima, odbijen prijem na neurologiju radi daljeg liječenja.

- Također želim napomenuti da je moje dijete ranije izgubilo oca i roditelje od oca usljed gušenja od agregata, slučaj koji je poznat svim medijima, što dodatno otežava njegovu situaciju i psihološku stabilnost. Ovim putem javno apelujem na sve ljekare, a posebno na neurologe, da ne smiju ignorisati ovaj slučaj ni u kom smislu. Tražim hitno i adekvatno liječenje od neurologa, kao i uključivanje fizikalne terapije i logopedske rehabilitacije, jer mom sinu je potrebna sveobuhvatna stručna medicinska pomoć, a ne prebacivanje odgovornosti. Smatram da javnost treba biti upoznata s ovim slučajem, jer se radi o ozbiljnim medicinskim propustima i mogućem sistemskom problemu u zdravstvenoj zaštiti. Kao roditelj, iscrpila sam institucionalne mehanizme obraćanja, ali smatram da je važno da se o ovom slučaju govori javno, u interesu zaštite drugih pacijenata – istakla je majka mladića.

Avdić dodaje da smatra obavezom da posebno istakne i izrazi iskrenu zahvalnost osoblju Internog odjela intenzivne njege.

- Njihova stručnost, profesionalnost, posvećenost i prije svega human pristup u zbrinjavanju mog sina tokom izuzetno teškog i kritičnog perioda bili su od neprocjenjivog značaja. Upravo zahvaljujući njihovom angažmanu, pravovremenim reakcijama i kontinuiranoj brizi, došlo je do stabilizacije njegovog zdravstvenog stanja. Držim da je važno da se prepozna i javno istakne njihov profesionalizam i predan rad, jer su u vrlo zahtjevnim okolnostima pokazali visok nivo stručnosti i ljudskosti. Zahvaljujem na razumijevanju i nadam se da će ova dopuna biti uzeta u obzir prilikom daljeg praćenja i razmatranja cijelog slučaja – kazala nam je Avdić.

Šta kažu iz UKC-a Tuzla?

- Uvidom u protokol pacijenata utvrđeno je da je ovaj pacijent liječen na Klinici za psihijatrijske bolesti, a mi ne dajemo nikakvu vrstu informacija za takve pacijente – kazala je za „Dnevni avaz“ portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.