Naredne sedmice počinje suđenje za zločine u Foči

Olović je optužen da je od početka maja do sredine augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada na području Foče, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. On je, kako je navedeno, bio pripadnik i komandir policijskih snaga "Republike Srpske", te nadređeni svim aktivnim i rezervnim policajcima staničnog odjeljenja Miljevina.

U Sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice počet će suđenje Mići Oloviću za zločin protiv čovječnosti na području Foče počinjen tokom 1992. godine.

U utorak, 17. februara, zakazano je ročište u predmetu “Miodrag Glušac i ostali” na kojem će Tužilaštvo BiH iznijeti svoju završnu riječ.

Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović su optuženi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Istoga dana bit će izrečena i prvostepena presuda optuženom za terorizam Simbadu Bajrektareviću. On se tereti da je 7. aprila 2024. godine na Facebook profilu uputio prijetnju po život osoba, uz svoju fotografiju u maskirnim hlačama i s maramom na glavi, te puškom naslonjenom na koljeno i s nožem u ruci, kao i crnom zastavom ispisanom arapskim slovima.

Naredne sedmice nastavit će se i suđenja za ratne zločine počinjene u Ilijašu, Kotor-Varoši, Bijeljini, Zvorniku, Bugojnu, Ključu, Sarajevu, Srebrenici i drugim gradovima.