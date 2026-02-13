Zbog Facebook statusa načelnik Ilidže Nermin Muzur zaprijetio batinama zastupniku SDA Faruku Selmanoviću

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Faruk Selmanović prijavio je danas MUP-u KS prijetnje upućene od načelnika Opštine Ilidža Nermina Muzura (NiP).

Prijetnja je došla kao reakcija Muzura na komentar koji je Selmanović napisao na svom Facebook profilu nakon jučerašnje tragedije na tramvajskoj stanici u Sarajevu u kojoj je nakon iskakanja tramvaja iz šina poginuo jedan mladić, a jedna djevojka teško povrijeđena, piše Istraga.ba.

- Danas je u Sarajevu izgubljen jedan život jer je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja. Jedan čovjek je poginuo. Dvoje je povrijeđenih. Stanica je sravnjena. A mi ćemo, već večeras, slušati kako je sve to ‘predmet istrage’ i kako je ‘sistem reagovao.’ Ali hajde da budemo pošteni prema sebi. Sinoć nas predsjednik NiP-a i načelnik Muzur ubjeđuju da živimo u vremenu ‘historijske rekonstrukcije i proširenju tramvajske pruge,’ SDP to radi već mjesecima. Presijecaju se vrpce, objavljuju promotivni spotovi, pišu hvalospjevi o ‘najmodernijoj tramvajskoj infrastrukturi u regionu.’ A istovremeno, kad se javnost pita zašto su cijene rasle, dobije tišinu. Kad se pita ko je nadzirao radove, dobije birokratsku maglu. Kad se pita zašto se rokovi probijaju, dobije novu press konferenciju. Danas smo dobili odgovor na sva ta pitanja. U najtežem mogućem obliku - napisao je Selmanović.

Muzur je nakon toga lično kontaktirao Selmanovića putem mobilnog telefona i zaprijetio mu da će ga “slomiti” ako ga ikada više spomene.

Selmanović je zatim prijetnje prijavio policiji.