Tišina u Domu Nedžarići: Ugašen mladi život Erdoana Morankića, svijeća i suze za studenta koji je imao brata blizanca

Studentski dom Nedžarići okvan je tišinom, a napolju se samo čuju vrane, jedna svijeća postavljena je na samom ulazu u znak tragedije koja je pogodila jučer Sarajevo kada je život u tramvajskoj nesreći izgubio mladi student Erdoan Morankić iz Brčkog. Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Njegovi prijatelji i kolege s kojima je stanovao u Studentskom domu Nedžarići skrhani su bolom. Za Erdoana su imali samo riječi hvale, ne samo što je bio umjetnik, već što je bio dobar prijatelj i kolega. Erdoan je, kako „Avaz“ saznaje imao i brata blizanca koji je stanovao u Domu, a prema našim nezvaničnim saznanjima, nije ništa znao o nesreći, ali je osjetio da se nešto dogodilo njegovome bratu jer su bili povezani. Tek kasnije, saznao je bolnu istinu o svome bratu. Kako saznajemo, njihovi roditelji su sinoć došli po njegovog brata i otišli su, kako pretpostavljamo za Brčko. „Avaz“ saznaje da će se dženaza klanjati mladiću Erdoanu Morankiću klanjati u Brčkom.

Studenti koji su korisnici Doma usaglasili su se da neće puštati muziku, zbog smrti njihovog prijatelja, te su na samom ulasku u Dom zapalili jednu svijeću za Erdoana. Podsjećamo, jučer se nešto prije 12 sati tokom dana desila tragedija koja je uzdrmala Kanton Sarajevo kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljsko muzeja BiH.

Tramvaj je išao iz pravca Željezničke stanice ka Baščaršiji velikom brzinom. U nesreći je povrede zadobila i djevojka (17) koja je jučer operisana u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Njoj je jedna noga amputirana. Još nekoliko osoba je povrijeđeno, a ova tragedija je digla ljude na noge koji su se danas okupili na mjestu stravične nesreće.