Video / Vozač tramvaja smrti bez lisica predat Tužilaštvu KS

Kako je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćilo, ovaj vozač, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa.

- Slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja, te se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS – jutros je saopćeno.

Nakon saopćenja održana je i konferencija za medije u Sarajevu na kojoj se obratila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić koja je tom prilikom govorila o jučerašnjoj nesreći u kojoj je stradao mladić Erdoan Morankić.