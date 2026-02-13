Sud BiH potvrdio da i dalje postoje razlozi za pritvor Elmedinu Karišiku i ostalima: Naredna kontrola u aprilu

Sud Bosne i Hercegovine je 10. februara 2026. u predmetu Elmedin Karišik i drugi u postupku redovne kontrole opravdanosti trajanja mjere pritvora, van ročišta, donio rješenje kojim je utvrđeno da i dalje postoje okolnosti koje opravdavaju primjenu mjere pritvora optuženim Elmedinu Karišiku, Stojanu Vasiljeviću, Nenadu Jovičiću i Radanu Dotliću. Naredna kontrola mjere pritvora je predviđena za 10.4.2026. godine

U ovom predmetu je ostvarena saradnja više policijskih agencija u BiH, uključujući SIPA-u i MUP KS, saradnja sa Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo, kao i međunarodna saradnja sa EUROPOL-om i partnerskim institucijama više zemalja regiona i EU.

Podsjetimo, pripadnici SIPA-e uhapsili su 10. septembra 2025. godine Elmedina Karišika zbog sumnje da je organizirao praćenje državnog tužioca Džermina Pašića i napad na advokata Mirsada Crnovršanina.