DONESENO RJEŠENJE

Sud BiH potvrdio da i dalje postoje razlozi za pritvor Elmedinu Karišiku i ostalima: Naredna kontrola u aprilu

Osim Karišika tada je uhapšen i Radan Dotlić iz Bijeljine

A. O.

13.2.2026

Sud Bosne i Hercegovine je 10. februara 2026. u predmetu Elmedin Karišik i drugi u postupku redovne kontrole opravdanosti trajanja mjere pritvora, van ročišta, donio rješenje kojim je utvrđeno da i dalje postoje okolnosti koje opravdavaju primjenu mjere pritvora optuženim Elmedinu Karišiku, Stojanu Vasiljeviću, Nenadu Jovičiću i Radanu Dotliću.

Naredna kontrola mjere pritvora je predviđena za 10.4.2026. godine

U ovom predmetu je ostvarena saradnja više policijskih agencija u BiH, uključujući SIPA-u i MUP KS, saradnja sa Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo, kao i međunarodna saradnja sa EUROPOL-om i partnerskim institucijama više zemalja regiona i EU. 

Podsjetimo, pripadnici SIPA-e uhapsili su 10. septembra 2025. godine Elmedina Karišika zbog sumnje da je organizirao praćenje državnog tužioca Džermina Pašića i napad na advokata Mirsada Crnovršanina.

Karišik je jedan od saradnika Sani Al Murde, vođe škaljarskog klana. Osim Karišika tada je uhapšen i Radan Dotlić iz Bijeljine. 

