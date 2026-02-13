Video / Pomorska nesreća u Rijeci: Turski brod udario u Titov čuveni "Galeb"

U riječkoj luci večeras se dogodila pomorska nesreća u kojoj je teretni brod DENIZ AKAY (turski teretni brod) udario u brod Galeb – ploveću rezidenciju Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika i maršala nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Do sudara je došlo dok je Galeb bio usidren na riječkom lukobranu, a teretni brod DENIZ AKAY, koji plovi pod zastavom Barbadosa i planirao je isploviti iz Rijeke prema Turskoj, prilikom manevrisanja udario je u njega, prenosi Index.hr.
Kapetan Lučke uprave Rijeka, Darko Glažar, izjavio je da je, prema prvim informacijama, turskom brodu najvjerovatnije otkazao pogonski sistem te mu je odmah zabranjeno isplovljavanje iz luke dok se ne utvrde sve okolnosti nesreće.
Prema istim informacijama, niko nije povrijeđen, a šteta na oba broda biće naknadno procijenjena, navodi hrvatski portal.
Galeb, poznat i kao Brod mira, bio je školski brod Jugoslovenske ratne mornarice i rezidencijalna jahta koju je koristio predsjednik SFRJ Josip Broz Tito tokom svojih brojnih putovanja, kao i za ugostiteljstvo mnogih državnika i poznatih osoba.