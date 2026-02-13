Video / Pomorska nesreća u Rijeci: Turski brod udario u Titov čuveni "Galeb"

U riječkoj luci večeras se dogodila pomorska nesreća u kojoj je teretni brod DENIZ AKAY (turski teretni brod) udario u brod Galeb – ploveću rezidenciju Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika i maršala nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Do sudara je došlo dok je Galeb bio usidren na riječkom lukobranu, a teretni brod DENIZ AKAY, koji plovi pod zastavom Barbadosa i planirao je isploviti iz Rijeke prema Turskoj, prilikom manevrisanja udario je u njega, prenosi Index.hr.