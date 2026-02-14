ČETIRI OSOBE POVRIJEĐENE

Dan žalosti u Kantonu Sarajevo zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić

Vozač tramvaja Adnan Kasapović predat je u nadležnost Tužilaštva KS

Morankić: Preminuo u 23. godini. Avaz - Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

14.2.2026

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je 14. februar Danom žalosti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Iz kantonalne Vlade saopćeno je da će po završetku istrage insistirati na punoj odgovornosti odgovornih i na sankcijama, a da do okončanja uviđaja niko nije ovlašten davati bilo kakve informacije o ovom slučaju.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iskočio iz šina. Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

Vozač tramvaja Adnan Kasapović predat je u nadležnost Tužilaštva KS.

