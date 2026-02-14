Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UTVRĐUJE SE IDENTITET

Ubistvo u mostarskom naselju Zalik: Stradao muškarac

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar

MUP HNK. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

14.2.2026

Policijska uprava Mostar jutros je oko 3:20 sati, zaprimila prijavu uposlenika Hitne medicinske pomoći da se u naselju Zalik nalazi muška osoba koja je preminula.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar.

- Možemo potvrditi da se radi o kaznenom djelu Ubistvo. Identitet osobe koja je preminula jos se utvrđuje. Zbog interesa u ovom trenutku ne možemo iznositi više detalja - kazala je za "Avaz" Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK. 

# MUP HNK
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.