Ubistvo u mostarskom naselju Zalik: Stradao muškarac

Policijska uprava Mostar jutros je oko 3:20 sati, zaprimila prijavu uposlenika Hitne medicinske pomoći da se u naselju Zalik nalazi muška osoba koja je preminula.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar.

- Možemo potvrditi da se radi o kaznenom djelu Ubistvo. Identitet osobe koja je preminula jos se utvrđuje. Zbog interesa u ovom trenutku ne možemo iznositi više detalja - kazala je za "Avaz" Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK.