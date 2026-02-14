U Mostaru ubijen Marijo Dadić zvani Pink Panter: Serijski kradljivac, koji je više puta osuđivan

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih djela

Marijo Dadić. Avaz

Piše: Meliha Smajkic

14.2.2026

U mostarskom naselju Zalik nedaleko od ambulante ubijen je Marijo Dadić (39), saznaje portal "Avaza".

Riječ je muškarcu iz Bugojna koji je nastanjen u Mostaru, a zbog provalničkih vještina prozvan je "Pink Panter".

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih djela.

Muškarac je ubijen kod kontejnera koji se nalaze na parkingu, a tragovi krvi se vide na više mjesta u blizini mjesta nemilog događaja.

Pripadnici MUP-a HNK se nalaze i dalje na terenu.

Ubistvo se desilo jutros u 3:20 sati, a policija je dobila prijavu uposlenika Hitne medicinske pomoći da je muška osoba preminula.

Prema informacijama s lica mjesta i dosadašnjem toku istrage ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem. Međutim, to će biti utvrđeno obudkcijom koja je zakazana za danas u poslijepodnevnim satima. Policija raspolaže određenim informacijama koje se odnose na počinitelja i na tome se intenzivno radi.

# MUP HNK
# MOSTAR
# MARIJO DADIĆ
