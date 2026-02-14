Uprava policije MUP TK-a - prilikom pretresanja pronađena opojna droga, pet lica lišeno slobode

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) su u saradnji sa policijskim službenicima PU Gračanica, uz asistenciju Jednice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, u dane 12 i 13.02.2026.godine, poduzimajući operativno taktičke i istražne radnje na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te postupajući po naredbama za pretresanje nadležnih sudova izvršili pretresanje na više lokacija na području Tuzle, Lukavca i Gračanice, i to stambenih prostorija, vozila i lica korisnika tih objekata, kao i lica zatečenih u objektima, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: 14 pvc pakovanja različite veličine i mase sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu "Speed", 16 pvc pakovanja različite veličine i mase sa sadržajem zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu "Cannabis Sativa", novac različitih apoena i valuta (ukupnog iznosa 10.200,00 KM i 2.910, Eura),4 digitalne vage, 3 mobilna telefona, drobilice, 20 tableta roza boje, praškasta materija roza boje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Osnovi sumnje

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, oduzeta je sloboda licima D.S. (1998) iz Tuzle, (kod kojeg je pronađena materija za koju je nalazom vještačenja potvrđeno da se radi o opojnoj drogi Amfetamin Speed mase 835,285 grama i 45,526 grama opojne droge Cannabis Sativa), D.M (2003) iz Lukavca (kod kojeg je pronađena materija za koju je nalazom vještačenja potvrđeno da se radi o opojnoj drogi Cannabis Sativa mase 155,3 grama) i licu Š.H. (1981) iz Gračanice (kod kojeg je pronađena materija za koju je nalazom vještačenja potvrđeno da se radi o opojnoj drogi Amfetamin Speed mase 1,402 grama i 20 tableta za koje je vještačenjem utvrđeno da se radi o opojnoj drogi MDMA kao i roze praškasta materija mase 1,366 grama opojne droge MDMA).

Lica D.S., D.M., i Š.H. kojima je oduzeta sloboda će nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu , biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Pretres lokacija

Prilikom pretresanja lokacija, izvršeni su i pretresi lica zatečenih u objektima, i to: S.B. (1987), A.M.(1990) i F.H. (1997), svi iz Gračanice, kod kojih su takođe pronađene određene količine materija koje asociraju na opojnu drogu, te će protiv istih, u redovnoj proceduri, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da su poinili krivično djelo iz člana 239 Krivičnog zakona F BiH - Posjedovanje i omogućavanje opojnih droga.

Takođe su prilikom pretresanja objekata, u istima zatečena i lica za kojima su raspisane centralne operativne potrage i to A.M. (1991) i M.Dž. (2000), ranije pravosnažno osuđeni zbog krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, kojima je takođe oduzeta sloboda, te su isti predati u nadležnost Sudske policije F BiH.