Stravičan udes autobusa i automobila, poginula jedna osoba

U mjestu Grahovo, u Crnoj Gori danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je stradala jedna osoba. To je potvrđeno iz policije.

"U 14.25 časova, na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Spila Grahovska, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradalo jedno lice. Saobraćaj je u prekidu do završetka uviđaja", saopšteno nam je iz policije.

Prema prvim informacijama, došlo je do sudara autobusa i automobila.

Kako navodi RTCG, stradao je muškarac u automobilu hercegnovskih registarskih tablica.