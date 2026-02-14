Tužilac: Velika vjerovatnoća da je dominantan uzrok tramvajske nesreće ljudski faktor, vještaci nisu pronašli tragove kvara

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.

Podsjećamo, tramvaj je kretajući pri velikoj brzini od Željezničke stanice iskočio sa šina i tom prilikom usmrtio Erdoana Morankića i povrijedio četiri osobe.

Pritvor se traži zbog uznemirenja javnosti.

Tužilac Edin Šaćirović ja kazao da je velika vjerovatnoća da je glavni uzrok nesreće ljudski faktor. Naveo je da je vještak saobraćajne struke rekao da vozač tramvaja nije prilagodio brzinu, a vještak elektro struke da nije bilo tragova kvara, kao ni problema u naponu.

Također je kazao da je mogao isključiti struju da je primijetio problem. Vještak mašinske struke je naveo da su bile ispravne kočnice i sklopke.

Dodao je da je svjedokinja vidjela da je od početka vožnje brže vozio.