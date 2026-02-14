Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMALI DETEKTOR METALA

Drama u bh. gradu: Djeca se igrala, pa pronašla minu?

Odmah smo obavijestili policiju koja je izuzela predmet i odnijela ga, ispričao je roditelj

Pronađena predmet koji asocira na minu. Srpska info

A. O.

14.2.2026

Prava drama odvijala se u banjalučkom naselju Starčevica, gdje su djeca u blizini stambenog bloka, koristeći detektor metala, pronašla sumnjiv predmet koji neodoljivo podsjeća na minu.

Prema riječima jednog od roditelja, djeca često istražuju teren i do sada su uglavnom pronalazila bezazlene predmete, prenosi Srpskainfo.

- Istražuju stalno detektorom metala i uglavnom pronalaze kovanice, ima tu svega, ali ovo nas je šokiralo. Izgleda da se radi o mini. Odmah smo obavijestili policiju koja je izuzela predmet i odnijela ga – ispričao je roditelj.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS su reagovali po prijavi, a sumnjivi predmet je bezbjedno uklonjen i biće predmet dalje analize kako bi se utvrdilo da li je riječ o pravoj eksplozivnoj napravi ili nekom drugom, bezopasnom predmetu.

Ovaj događaj izazvao je zabrinutost među stanarima Starčevice, jer se postavlja pitanje kako se ovakav predmet mogao naći u neposrednoj blizini stambenih zgrada gdje se svakodnevno igraju djeca.

# DJECA
# MINA
# BANJA LUKA
# DETEKTOR METALA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.