Advokat Kasapovića: Kvar je uzrok velike brzine, pokušao je zaustaviti tramvaj

Elmin Plećan, advokat Adnana Kasapovića je na ročištu za određivanje pritvora je kazao da je vidljivo da se tramvaj kretao velikom brzinom, ali da je uzrok tehnička neispravnost tramvaja.
- Osumnjičeni je pokušao zaustaviti tramvaj nakon kvara, ali nije uspio papučicu za struju povući prije krivine - rekao je.
Naveo je da su se isti kvarovi dešavali više puta, čak i isti dan na Ilidži.
- Kada dobiju zalijepljenu vožnju, oni ne mogu usporiti. Vještaci su preliminarno samo rekli šta misle da je uzrok - rekao je.
Vezano za uznemirenje javnosti, kazao je da je besmisleno da se to zbog učestalosti nesreća dešava.
- Ono što se desilo s tramvajem, došlo je do tzv. zalijepljene vožnje, 30 metara prije raskrsnice on je dobio ubrzanje. Vozač je pokušao da tramvaj zaustavi, djelovao je na kočnicu, ali nije uspio. Nije uspio ni isključiti tramvaj. U momentu dok je to pokušavao, ušao je raskrsnicu, ispao je iz sjedišta - izjavio je advokat.