Uznemirujući snimci / Demonstranti se sukobili s vozačima koji su vozili u kontra smjeru, čuju se psovke

Uznemirujući snimci nasilja pojavili su se na društvenim mrežama, a vezano za protest koji je tokom dana i večeri održan u Sarajevu kada su građani digli svoj glas radi stravične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić.

Sudeći po snimcima došlo je do sukoba između taksiste i mladića. Prepucavali su se verbalno, ali nije došlo do tučnjave.

Na snimcima se može vidjeti da se sve odvijalo na Marindvoru, a vozači su vozili u kontra smjeru, ka Alipašinoj džamiji.

Kako je prikazano na snimcima, neki od demonstranata su lupali po jednom automobilu. Čule su se i psovke, kao i nasrtaj na dva vozača.

„Izađi, j**em li ti majku“ – čuje se na snimku. Za sada javnosti nije poznato ko su akteri događaja.

