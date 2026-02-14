Uznemirujući snimci / Demonstranti se sukobili s vozačima koji su vozili u kontra smjeru, čuju se psovke

Prepucavali su se verbalno, ali nije došlo do tučnjave

Sukob demonstranata i vozača. Screenshot

Piše: Amila Ovčina

14.2.2026

Uznemirujući snimci nasilja pojavili su se na društvenim mrežama, a vezano za protest koji je tokom dana i večeri održan u Sarajevu kada su građani digli svoj glas radi stravične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić.

Sudeći po snimcima došlo je do sukoba između taksiste i mladića. Prepucavali su se verbalno, ali nije došlo do tučnjave.

Na snimcima se može vidjeti da se sve odvijalo na Marindvoru, a vozači su vozili u kontra smjeru, ka Alipašinoj džamiji.

Kako je prikazano na snimcima, neki od demonstranata su lupali po jednom automobilu. Čule su se i psovke, kao i nasrtaj na dva vozača.

„Izađi, j**em li ti majku“ – čuje se na snimku. Za sada javnosti nije poznato ko su akteri događaja. 

Sve pogledajte u snimku ispod.

Sudeći prema komentarima ispod snimka, bilo je i onih koji su osudili omladinu, ali i onih koji osuđuju vozače.

"Zna se da su protesti, što će automobili na mjestu protesta?", "Definicija sarajevskih papaka i došljaka prikazana je na ovom snimku", "Vozači u pravu. Maltretiraju obične građane. Idi političarima i nadležnim, a ne stvarati haos i vandalizam", redao se niz komentara. 

