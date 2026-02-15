Teška nesreća: Na djevojčicu (14) naletio automobil, prevezena na Urgentni centar

Djevojčica (14) je teško povrijeđena kada je sinoć na nju ispred tržnog centra „Galerija“ u Beogradu naletio automobil, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, djevojčica je zadobila je tešku traumu.

Ona je prevezena u Urgentni centar.