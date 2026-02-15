Demonstranti poručili na skupu: Vozaču sarajevskog tramvaja nije određen pritvor

Vozaču sarajevskog tramvaja Adnanu Kasapoviću nije određen jednomjesečni pritvor.

Njemu je pritvor bio zatražen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

Iako nigdje nije zvanično objavljeno, okupljeni na skupu ispred Kantonalnog suda u Sarajevu su dobili informaciju da je prijedlog Tužilaštva odbijen, što su građani tokom protesta pozdravili aplauzom.

Podsjetimo, ranije sinoć je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo prijedlog Kantonalnom sudu za određivanje pritvora osumnjičenom. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.