IMA POVRIJEĐENIH

Teška saobraćajna nesreća u Derventi, učestvovali autobus i tri kamiona

Još uvijek nisu poznati svi detalji

Nesreća u Derventi.

Dž. R.

16.2.2026

Rano jutros na magistralnom putu u blizini Dervente se desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao autobus i tri teretna kamiona.

Prema prvim informacijama ima povrijeđenih osoba, ali još uvijek nisu poznati svi detalji. Načinjena je i velika materijalna šteta.

Mjesto nesreće.

Na lice mjesta su odmah izašli pripadnici policije, vatrogasne jedinice i Službe hitne pomoći.

Kako pišu Teretnjaci.ba do nezgode je došlo u uslovima poledice na kolovozu, koja je tokom noći zahvatila ovaj dio područja zbog niskih temperatura i zaleđenih površina, te otežala kontrolu vozila na putu.

