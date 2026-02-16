Teška saobraćajna nesreća u Derventi, učestvovali autobus i tri kamiona

Rano jutros na magistralnom putu u blizini Dervente se desila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao autobus i tri teretna kamiona.
Prema prvim informacijama ima povrijeđenih osoba, ali još uvijek nisu poznati svi detalji. Načinjena je i velika materijalna šteta.
Na lice mjesta su odmah izašli pripadnici policije, vatrogasne jedinice i Službe hitne pomoći.
Kako pišu Teretnjaci.ba do nezgode je došlo u uslovima poledice na kolovozu, koja je tokom noći zahvatila ovaj dio područja zbog niskih temperatura i zaleđenih površina, te otežala kontrolu vozila na putu.