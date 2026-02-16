ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

Pretresi u prostorijama RMU "Banovići": Direktor nije priveden na ispitivanje

Dž. R.

16.2.2026

Po naredbi PO Vrhovnog suda FBiH vrše se pretresi u prostorijama RMU Banovići uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca, potvrdila je za "Avaz" glasnogovornica Federalnog tužilaštva FBIH Nina Hadžihajdarević.

Kako navodi, radi se o sumnji na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH.

Direktor rudnika Rasim Dostović još uvijek nije priveden na ispitivanje.

Vlada Federacije BiH imenovala je Dostovića za generalnog direktora 2023. godine.

On je kadar stranke PDA i nalazio sa na njihovoj listi uoči Općih izbora 2022. godine.

Dostović je ranije bio delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH.

