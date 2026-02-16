Završeni pretresi u RMU "Banovići": Oduzeti mobiteli i 50.000 KM od direktora

Po naredbi PO Vrhovnog suda FBiH jutros su izvršeni pretresi u prostorijama RMU Banovići uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca, potvrdila je za "Avaz" glasnogovornica Federalnog tužilaštva FBIH Nina Hadžihajdarević.

- Prilikom pretresa privremeno su oduzeti mobilni uređaji koji će biti predmetom vještačenja, a od generalnog direktora RMU Banovići oduzet je i novac u iznosu od oko 50 hiljada KM. Još uvijek nije priveden na ispitivanje - kazala je Hadžihajdarević.

Vlada Federacije BiH imenovala je Rasima Dostovića za generalnog direktora 2023. godine.

On je kadar stranke PDA i nalazio sa na njihovoj listi uoči Općih izbora 2022. godine.

Dostović je ranije bio delegat SDA u Domu naroda Parlamenta FBiH.