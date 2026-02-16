Tužilaštvo KS: Dugalija je htjela primiti nekoga sa protesta, ali se niko nije izjasnio kao organizator

Glavna kantonalna tužiteljica Meliha Dugalija htjela je primiti u Ured predstavnike protesta, međutim, niko se nije mogao izjasniti kao organizator, saopćilo je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

- A što se tiče istrage, Tužilaštvo KS komunicira u mjeri u kojoj je moguće po Zakonu o krivičnom postupku FBiH. Podsjećamo da tim tužilaca općeg i Odjela privrednog kriminaliteta intenzivno postupa u predmetu. Utvrđuje se odgovornost svih u lancu. Također, snimak kamere iz tramvaja, koji je na analizi po naredbi tužilaca je dokazni materijal i njegovo objavljivanje može štetiti istražnom postupku u ovako kompleksnom predmetu – potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, u nesreći je poginuo mladić Erdoan Morankić iz Brčkog koji je studirao u Sarajevu.