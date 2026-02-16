U nesreći u Kladnju poginuo Ostoja Stanišić: Bio je osuđenik za pomaganje u izvršenju genocida u Srebrenici

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u Kladnju poginuo je Ostoja Stanišić, komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade takozvane „Vojske Republike Srpske (VRS)“, nezvanično saznaje portal „Avaza“.

U oktobru 2018. godine, Stanišića je osudilo Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine na pet godina zatvorske kazne za pomaganje u izvršenju genocida u Srebrenici. Nakon obnovljenog suđenja njemu je kazna smanjena sa 11 na 5 godina.

Proglašen je krivim da je kao komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade „VRS“ svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije RS koji su imali plan istrebljenja Bošnjaka u zaštićenoj enklavi Srebrenica 1995. godine, odnosno prisilnog preseljenja 40.000 civila i ubistva 7.000 muškaraca.

Vijeće je zaključilo da su 14. i 15. jula 1995. godine pripadnici Šestog bataljona, pod nadzorom optuženog, učestvovali u prihvatu i osiguranju više stotina zarobljenih muškaraca iz Srebrenice, koji su u zvorničkom selu Petkovci držani u školi bez osnovnih uvjeta, izloženi tuči, a najmanje 20 ih je ubijeno. Na brani u Petkovcima zatim je, kako se navodi u presudi, više od 700 zarobljenika strijeljano.