Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLIJETANJE U RIJEKU

U nesreći u Kladnju poginuo Ostoja Stanišić: Bio je osuđenik za pomaganje u izvršenju genocida u Srebrenici

U oktobru 2018. godine, Stanišića je osudilo Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine na pet godina zatvorske kazne

Stanišić: Poginuo u nesreći. Screenshot / Društvene mreže

Piše: Amila Ovčina

16.2.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u Kladnju poginuo je Ostoja Stanišić, komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade takozvane „Vojske Republike Srpske (VRS)“, nezvanično saznaje portal „Avaza“.

U oktobru 2018. godine, Stanišića je osudilo Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine na pet godina zatvorske kazne za pomaganje u izvršenju genocida u Srebrenici. Nakon obnovljenog suđenja njemu je kazna smanjena sa 11 na 5 godina.

Proglašen je krivim da je kao komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade „VRS“ svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije RS koji su imali plan istrebljenja Bošnjaka u zaštićenoj enklavi Srebrenica 1995. godine, odnosno prisilnog preseljenja 40.000 civila i ubistva 7.000 muškaraca.

Vijeće je zaključilo da su 14. i 15. jula 1995. godine pripadnici Šestog bataljona, pod nadzorom optuženog, učestvovali u prihvatu i osiguranju više stotina zarobljenih muškaraca iz Srebrenice, koji su u zvorničkom selu Petkovci držani u školi bez osnovnih uvjeta, izloženi tuči, a najmanje 20 ih je ubijeno. Na brani u Petkovcima zatim je, kako se navodi u presudi, više od 700 zarobljenika strijeljano.

Apelaciono vijeće je ocijenilo da Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je postojao dogovor između optuženog i počinilaca u prikrivanju tragova ubistva. Sa Stanišićem je prvobitno bio optužen Marko Milošević, zamjenik komandanta Šestog bataljona Zvorničke brigade VRS, koji je ranijom odlukom Apelacionog vijeća pravosnažno oslobođen krivice.

Podsjećamo, kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a TK, vozilo je sletjelo u rijeku. 

# KLADANJ
# OSTOJA STANIŠIĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
PRIKAŽI KOMENTARE (28)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.