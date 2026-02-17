Oglasilo se Tužilaštvo o eksploziji u automobilu: Naložena obdukcija tijela muškarca

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka oglasilo se povodom eksplozije koja se dogodila jučer.
Kako se navodi u saopćenju, smrtno je stradao muškarac.
- U ulici Braće Podgornika, grad Banja Luka, u neposrednoj blizini autobuske stanice dana 16.02.2025. godine, oko 09:10 sati, došlo je do eksplozije u vozilu marke „Citroen“ kojom prilikom je smrtno nastradao S.J. rođen 1978. godine iz Banja Luke. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Banja Luka. Uviđaju je prisustvovao i inspektor protiv-požarne zaštite – navode iz Okružnog javnog tužilaštva.