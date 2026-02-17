Oglasilo se Tužilaštvo o eksploziji u automobilu: Naložena obdukcija tijela muškarca

- U ulici Braće Podgornika, grad Banja Luka, u neposrednoj blizini autobuske stanice dana 16.02.2025. godine, oko 09:10 sati, došlo je do eksplozije u vozilu marke „Citroen“ kojom prilikom je smrtno nastradao S.J. rođen 1978. godine iz Banja Luke. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Banja Luka. Uviđaju je prisustvovao i inspektor protiv-požarne zaštite – navode iz Okružnog javnog tužilaštva.

Kako se navodi u saopćenju, smrtno je stradao muškarac.

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka oglasilo se povodom eksplozije koja se dogodila jučer.

Dodaju da je tužilac naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.

Naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.