Još jedna godišnjica, ista rana: Osamnaest godina bez Jasmina Filekovića koji je stradao od mine u Bihaću

Prošlo je osamnaest godina od stradanja Jasmina Filekovića koji je poginuo u Bihaću 16. februara 2008. godine od zaostale mine.

Fileković je imao samo 22 godine. Kako kažu građani Bihaća, tužna godišnjica iz svake godine podsjeti na bol i nepravdu koja još uvijek traje.

Iza Filekovića su ostali otac, majka i tri sestre, kojima je ta tragedija zauvijek promijenila život. Kako kažu tamošnji građani, Jasmin je bio uzoran, pošten i izuzetno dobar mladić. Svi koji su ga poznavali i danas ga se sjećaju po lijepom.

- Bio je osoba čiju je dobrotu teško opisati riječima – toplina, skromnost i poštovanje prema drugima bile su njegove najveće osobine. Prošlo je 18 godina od njegove smrti, a bol porodice i dalje je ista. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ni nakon toliko vremena problem mina u našoj zemlji nije u potpunosti riješen. I dalje živimo okruženi minskim poljima, a opasnost vreba, posebno u povratničkim i ruralnim područjima. Ovim putem apelujemo na nadležne vlasti da ubrzaju proces deminiranja i konačno završe posao koji je od presudne važnosti za sigurnost svih građana. Nijedna porodica ne bi smjela proživjeti ono što je porodica Fileković doživjela – podsjeća grupa građana iz Bihaća.

Podsjećamo, kako je „Dnevni avaz“ pisao 2008. godine, u selu Jezero-Srbljani na Grmuško-srbljanskom platou iznad Bihaća 16. februara oko 18 sati poginuo je Jasmin Fileković, dok su Haris Fileković koji je tada imao 19 godina i Džemal Veladžić koji je imao 29 godina lakše ranjeni.

Do nesreće je došlo kada su trojica mladića traktorom krenula u šumu po drva, a onda upala u minsko polje. Mladići su bliski rođaci.

Podsjetimo, u septembru 2025. godine poginuo je još jedan mladić od mine. Riječ je o Mehmedu Hasanamidžiću iz Hodžića kod Doboja.

Nesretni mladić čuvao je stado koza i krenuo je da ih potjera, međutim, tu je bio njegov kraj.

Ovaj mladić nije prvi iz porodice Hasanamidžić kojeg je mina ubila. Iako je prošlo više od 30 godina od agresije na Bosnu i Hercegovinu brojna područja još uvijek nisu deminirana.